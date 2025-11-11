Nike G.T. Cut 3
「电玩闪码」系列大童篮球鞋
¥729
Nike G.T. Cut 3 大童篮球鞋专为新生代球员打造，提供出众抓地力，助你瞬息急停，突破防守。 轻盈泡绵富有弹性，为迈步和跳跃缔造出众缓震效果，令你在比赛中保持活力。 醒目配色巧搭出众细节，为该鞋款增添复古风范。
- 显示颜色： 空间蓝/超级紫罗兰色/漂白宝石绿/冲击绿
- 款式： HV2243-400
迅疾应战
鞋舌与后跟结合易于抓取的提环，让你即刻整装上场。 鞋带搭配外侧绳线细节，方便自行调整，提供比赛所需的锁定贴合感。
强劲抓地
足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 轻松摆脱对手，驰骋赛场。 时尚人字形抓地底纹，铸就非凡抓地力，助力实现侧向切入和快速移步。
出众缓震
足底缓震配置经焕新打造，令你在比赛之际畅享柔软舒适的迈步和跳跃体验。 中底搭载 Cushlon 泡绵，在双足触地时有助缓震，打造柔软回弹的缓震脚感。
迅捷出众
该鞋款具备出色回弹性能， 柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助你一路向前。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋舌和后跟采用提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
