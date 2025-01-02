准备好成为未来全明星球员，在球场上自由驰骋了吗？上脚 Nike G.T. Cut 3 幼童运动鞋，全力开战。该鞋款专为新生代球员打造，采用出色抓地设计，让小宝贝在急停和越过防守时游刃有余，飞身上篮。轻盈弹性泡绵，塑就缓震迈步体验。鞋面固定带可快速固定，助小宝贝尽情畅玩。这就上脚潮鞋，掀起篮球未来新风潮。

显示颜色： 浅深红/闪电蓝/白色/紫蓝

款式： FD7034-601