Nike G.T. Cut 3 耐克灵蛇迎新系列

¥869 ¥1,499 42% 折让

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike G.T. Cut 3 耐克灵蛇迎新系列男/女篮球鞋。关键时刻，给对手致胜一击。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。采用回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。

出众抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 轻松摆脱对手，驰骋赛场。 外底前掌与后跟融入匠心底纹，缔造出色抓地力，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，为切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你爆发疾速。 全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻，驰骋全场。

出色缓震

足底缓震配置带来舒适比赛体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供缓震保护。 ZoomX 泡绵中底，助你在比赛期间保持出色表现。

G.T. Cut 3 焕新设计

我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。 前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。

稳固感受

Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足。