 
Nike G.T. Cut 3 耐克灵蛇迎新系列李弘权同款男/女篮球鞋 - 帆白/浅卡其/大学红/矿石灰

Nike G.T. Cut 3 耐克灵蛇迎新系列

李弘权同款男/女篮球鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

灵动应万变，新年有得盘。穿上 Nike G.T. Cut 3 耐克灵蛇迎新系列男/女篮球鞋。关键时刻，给对手致胜一击。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。采用回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。


  • 显示颜色： 帆白/浅卡其/大学红/矿石灰
  • 款式： HV5977-102

出众抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 轻松摆脱对手，驰骋赛场。 外底前掌与后跟融入匠心底纹，缔造出色抓地力，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，为切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。 回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你爆发疾速。 全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻，驰骋全场。

出色缓震

足底缓震配置带来舒适比赛体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供缓震保护。 ZoomX 泡绵中底，助你在比赛期间保持出色表现。

G.T. Cut 3 焕新设计

我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。 前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。

稳固感受

Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足。

其他细节

  • 鞋面采用透气织物材料，轻盈出众，帮助双足保持干爽
  • 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
