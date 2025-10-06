Nike G.T. Cut 3 x LEGO® Collection

¥769

上脚 Nike G.T. Cut 3 x LEGO® Collection 大童篮球鞋，感受 G.T. Cut 3 的凌跃风范，即刻开启探索之旅。 人气 LEGO 细节隐匿于鞋面以银河系为灵感的印花图案之中。 足底融入出众抓地设计，助力稳稳急停；轻盈回弹泡绵，在你跃起落地时有助缓震。 系上鞋带，准备好彰显太空风范。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助力在球场瞬息急停，随意变速。 人字形抓地底纹提供所需抓地力，让你即使在快速奔跑中也能随起随停，游刃有余。

缓震适中

Cushlon 泡绵中底，在双足触地时有助缓震，让你在比赛中保持充沛活力。

回弹出众

从积木堆到小篮筐，孩子们都需要回弹出众的战靴来助其赢得下一次胜利。在迈步过程中，柔软泡绵有助提供出色能量回馈，助你一路向前。

蓄势待发

宽敞鞋口结合后跟易于抓取的提拉设计，让你即刻整装上场。 鞋带结合侧面绳线细节，方便自行调整，提供比赛所需的稳固贴合感。