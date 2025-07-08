 
Nike G.T. Cut 3 EP 男/女 ZOOMX 实战篮球鞋 - 帆白/浅骨色/金属银/烟灰

Nike G.T. Cut 3 EP

男/女 ZOOMX 实战篮球鞋

20% 折让
帆白/浅骨色/金属银/烟灰
迷人红/山峰白/原子粉/黑
水洗珊瑚红/仙人掌绿/金属银/粉白

关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 EP 男/女篮球鞋，叱咤球场。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。结合回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 帆白/浅骨色/金属银/烟灰
  • 款式： DV2918-106

Nike G.T. Cut 3 EP

20% 折让

关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 EP 男/女篮球鞋，叱咤球场。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。结合回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。外底前掌与后跟融入匠心底纹，铸就急起急停的强劲抓地表现，助力实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，为切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你爆发疾速。全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻，驰骋全场。

出色缓震

足底缓震配置带来舒适比赛体验。缓震设计，在双足触地时有助提供缓震保护。ZoomX 泡绵中底，助你在比赛期间保持出色表现。

Nike G.T. Cut 3 焕新设计

我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。

稳固感受

Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足。

其他细节

  • 鞋面采用透气设计，轻盈出众，帮助双足保持干爽
  • 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/浅骨色/金属银/烟灰
  • 款式： DV2918-106

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