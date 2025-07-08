Nike G.T. Cut 3 EP
耐高系列男/女篮球鞋
20% 折让
Nike G.T. Cut 3 EP 男/女篮球鞋旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。 搭载回弹出众的 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力，全力以赴改变赛局。
- 显示颜色： 白色/帆白/神秘焰火色/多色
- 款式： IB8870-191
Nike G.T. Cut 3 EP
20% 折让
Nike G.T. Cut 3 EP 男/女篮球鞋旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。 搭载回弹出众的 ZoomX 泡绵，助你保持充沛活力，全力以赴改变赛局。
出众抓地
足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 外底前掌与后跟融入匠心底纹提供出色抓地力，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。
出众回弹
该鞋款采用出众回弹设计，可提供出色的能量回馈，缔造弹力充沛的迈步体验，助你爆发疾速。 全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻。
出色缓震
足底缓震配置带来舒适比赛体验。 缓震设计，在双足触地时有助提供缓震保护。 ZoomX 泡绵中底，助你在比赛期间保持充沛活力。
Nike G.T. Cut 3 焕新设计
我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。 前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。
其他细节
- Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足
- 鞋面采用透气设计，轻盈出众，帮助双足保持干爽
- 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受
产品细节
- 显示颜色： 白色/帆白/神秘焰火色/多色
- 款式： IB8870-191
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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