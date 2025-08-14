Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP
男/女篮球鞋
33% 折让
朱厄尔·劳埃德的球风飘逸灵动。后撤步远投？稳稳命中。犀利变向晃倒对手？球应声入网。她的专属篮球鞋？如同即将上演的高光时刻般炫目。Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，灵感源自朱厄尔在球场上的创造力，融入手绘涂鸦风格细节。后跟饰有 “Go be great!” 字样，致敬亲朋好友给予她的鼓励。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/波罗的海蓝/泡沫粉/赛车蓝
- 款式： IF2522-100
Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP
33% 折让
朱厄尔·劳埃德的球风飘逸灵动。后撤步远投？稳稳命中。犀利变向晃倒对手？球应声入网。她的专属篮球鞋？如同即将上演的高光时刻般炫目。Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，灵感源自朱厄尔在球场上的创造力，融入手绘涂鸦风格细节。后跟饰有 “Go be great!” 字样，致敬亲朋好友给予她的鼓励。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
出众抓地
外底前掌与后跟融入匠心底纹提供出色抓地力，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。
出众回弹
全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻，驰骋全场。
出众缓震
ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。
稳固感受
Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足。
G.T. Cut 3 焕新设计
我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。
其他细节
- 鞋面采用透气织物材料，轻盈出众，帮助双足保持干爽
- 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受
产品细节
- 显示颜色： 白色/波罗的海蓝/泡沫粉/赛车蓝
- 款式： IF2522-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。