Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP

¥999 ¥1,499 33% 折让

朱厄尔·劳埃德的球风飘逸灵动。后撤步远投？稳稳命中。犀利变向晃倒对手？球应声入网。她的专属篮球鞋？如同即将上演的高光时刻般炫目。Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，灵感源自朱厄尔在球场上的创造力，融入手绘涂鸦风格细节。后跟饰有 “Go be great!” 字样，致敬亲朋好友给予她的鼓励。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

出众抓地 外底前掌与后跟融入匠心底纹提供出色抓地力，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。 出众回弹 全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻，驰骋全场。 出众缓震 ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。 稳固感受 Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足。 G.T. Cut 3 焕新设计 我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。

其他细节 鞋面采用透气织物材料，轻盈出众，帮助双足保持干爽

加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受