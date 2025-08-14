 
Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP 男/女篮球鞋 - 白色/波罗的海蓝/泡沫粉/赛车蓝

Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP

男/女篮球鞋

33% 折让

朱厄尔·劳埃德的球风飘逸灵动。后撤步远投？稳稳命中。犀利变向晃倒对手？球应声入网。她的专属篮球鞋？如同即将上演的高光时刻般炫目。Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，灵感源自朱厄尔在球场上的创造力，融入手绘涂鸦风格细节。后跟饰有 “Go be great!” 字样，致敬亲朋好友给予她的鼓励。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/波罗的海蓝/泡沫粉/赛车蓝
  • 款式： IF2522-100

Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP

33% 折让

朱厄尔·劳埃德的球风飘逸灵动。后撤步远投？稳稳命中。犀利变向晃倒对手？球应声入网。她的专属篮球鞋？如同即将上演的高光时刻般炫目。Nike G.T. Cut 3 "Jewell Loyd" EP 男/女篮球鞋采用匠心设计，灵感源自朱厄尔在球场上的创造力，融入手绘涂鸦风格细节。后跟饰有 “Go be great!” 字样，致敬亲朋好友给予她的鼓励。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

出众抓地

外底前掌与后跟融入匠心底纹提供出色抓地力，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你在比赛升温时能够急速快攻，驰骋全场。

出众缓震

ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。

稳固感受

Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固前足。

G.T. Cut 3 焕新设计

我们在篮球领域应用全掌型 ZoomX 泡绵，能够带来出众的能量回馈。前足外侧采用精巧塑料覆面，在瞬间爆发时提供稳固脚感。

其他细节

  • 鞋面采用透气织物材料，轻盈出众，帮助双足保持干爽
  • 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受

产品细节

  • 显示颜色： 白色/波罗的海蓝/泡沫粉/赛车蓝
  • 款式： IF2522-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。