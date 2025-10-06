 
Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋 - 黑/大学金/金属银/黑

Nike G.T. Cut 3 Turbo EP

男/女篮球鞋

30% 折让

关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。该鞋款融入 ZoomX 泡绵，塑就出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 黑/大学金/金属银/黑
  • 款式： IM3369-007

Nike G.T. Cut 3 Turbo EP

30% 折让

关键时刻，如何给对手致胜一击？穿上 Nike G.T. Cut 3 Turbo EP 男/女篮球鞋。该鞋款旨在为后撤步跳投和空切创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速。回弹出众的 ZoomX 泡绵，令你在比赛中保持充沛活力，全力以赴改变赛局。该鞋款融入 ZoomX 泡绵，塑就出众回弹性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众抓地

外底前掌与后跟融入匠心底纹，助力轻松自如地急起急停，实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

中底搭载全掌型 ZoomX 泡绵，缔造弹力出众的轻盈迈步体验，助你引爆疾速，发挥上佳表现。

出众缓震

ZoomX 泡绵中底，助你在比赛中保持充沛活力。

焕新设计

中底搭载 ZoomX 泡绵，铸就出众回弹性能。

其他细节

  • 鞋面采用织物与合成材质组成，轻盈出众，帮助双足保持干爽
  • 加垫鞋口，为脚踝营造舒适稳固感受

产品细节

  • 显示颜色： 黑/大学金/金属银/黑
  • 款式： IM3369-007

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。