篮球运动的节奏从未放缓。节奏、速度、球员们不断将速度屏障推向另一个维度。穿上 Nike G.T. Cut 4 男/女篮球鞋，助你在比赛中发挥出色表现。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。

显示颜色： 波斯紫/冰川蓝/金属铬色

款式： IQ6205-500