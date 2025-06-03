Nike G.T. Cut Academy By You

¥949

穿上新款 Nike G.T. Cut Academy By You 专属定制篮球鞋，在体育馆、公园或车道 自信迎战。 该专属定制鞋款有一系列出众配色和饰面供你挑选，助你 C 位登场，成为赛场焦点。 该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在各种场地游刃有余。

挑选心仪配色

能给哪些部分上色？ 无处不可。 从鞋带、中底和外底（包括天然橡胶）开始，逐渐到鞋头覆面，为每一处增色添彩，绘制出活力盎然的心仪佳作。 可为鞋眼和后饰片添加精致的炫彩效果，造就点睛之笔。

专属耐克勾设计

耐克勾有纯色款或反光款两种选择。 反光款可选金属金或银色。 还能加深凸显耐克勾的轮廓。

唯你专属

鞋舌可添加至多 6 个字符（字母 A-Z，数字 0-9）的个性化信息，打造专属鞋款。 为两只鞋的鞋舌分别添加不同的信息，彰显独特新意。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速， 轻松摆脱对手，驰骋赛场。 人字形底纹从后跟延伸至鞋头，铸就急起急停的强劲抓地表现， 助力实现侧向突破和快速移步。

适度响应

该鞋款采用出众回弹设计，为每次切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。 回弹响应性能带来弹力充沛的迈步体验，让你全程爆发疾速。 前足底部搭载 Zoom Air 缓震配置，助你在赛事升温之际迅猛出击。

缓震适中

足底缓震配置焕新升级，带来舒适比赛体验。 中底搭载双层泡绵，营造非凡舒适的支撑感受。 该鞋款可轻松驾驭坚硬地面，助力长时间鏖战。