穿上新款 Nike G.T. Cut Academy By You 专属定制篮球鞋,在体育馆、公园或车道 自信迎战。 该专属定制鞋款有一系列出众配色和饰面供你挑选,助你 C 位登场,成为赛场焦点。 该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间,具备可驾驭多种地面的出色抓地力,助你瞬息急停,随意变速,在各种场地游刃有余。

显示颜色: 多色/多色

款式: FZ0574-900