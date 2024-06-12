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      Nike G.T. Cut Academy EP

      男/女实战篮球鞋

      ¥799

      浅烟灰/暗灰/热情粉/光子灰
      黑/铁灰/冲击绿/微黄绿
      足球灰/微葡萄紫/浅碳蓝/金属银
      黑/白色
      椰奶色/矿物色/浅红木褐/冰翡翠蓝
      白色/黑
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      穿上新款 Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园，自信迎战。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出色抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在多种场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

      • 显示颜色： 浅烟灰/暗灰/热情粉/光子灰
      • 款式： FB2598-004

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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