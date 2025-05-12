 

Nike G.T. Cut Academy EP

男/女实战篮球鞋

¥549¥79931% 折让
微绿/水洗珊瑚红/仙人掌绿/黑
帆白/浅柠檬黄/白色/烟灰
设计你的 Nike By You 专属定制产品

穿上 Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园，自信迎战。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出众抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在不同场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 微绿/水洗珊瑚红/仙人掌绿/黑
  • 款式： FB2598-301

Nike G.T. Cut Academy EP

¥549¥79931% 折让

穿上 Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园，自信迎战。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出众抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在不同场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。外底前掌与后跟融入匠心底纹，铸就急起急停的强劲抓地表现，助力实现侧向突破和快速移步。

出色回弹

该鞋款采用出众回弹设计，为切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你爆发疾速。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛事升温之际迅猛出击。

缓震适中

足底缓震配置带来舒适比赛体验。中底搭载厚实泡绵，营造非凡舒适的支撑感受。该鞋款可轻松驾驭坚硬地面，助力鏖战。

产品细节

  • 显示颜色： 微绿/水洗珊瑚红/仙人掌绿/黑
  • 款式： FB2598-301

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