 
Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋 - 白色/黑/黑

穿上 Nike G.T. Cut Academy EP 男/女篮球鞋，在体育馆或公园，自信迎战。该鞋款旨在为后撤步跳投、空切或其他制胜战术创造空间，具备可驾驭多种地面的出众抓地力，助你瞬息急停，随意变速，在不同场地游刃有余。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： FB2598-105

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。外底前掌与后跟融入匠心底纹，铸就急起急停的强劲抓地表现，助力实现侧向突破和快速移步。急起急停的强劲抓地表现，助力实现侧向突破和快速移步。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，为切入、转向和移步篮筐提供出色的能量回馈。回弹性能带来弹力充沛的迈步体验，助你爆发疾速。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，助你在赛事升温之际迅猛出击。

缓震适中

足底缓震配置带来舒适比赛体验。中底搭载厚实泡绵，营造非凡舒适的支撑感受。该鞋款可轻松驾驭坚硬地面，助力鏖战。

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

