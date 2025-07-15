Nike G.T. Cut EYBL EP

¥1,399

人气元年款 G.T. Cut 篮球鞋火热回归，伴你引爆实力，点燃夏日盛大秀场。Nike G.T. Cut EYBL EP 男/女篮球鞋脚感轻盈，贴地版型有助缩短触地时间，缔造出色掌控感和侧向稳定性。全掌型 Air Zoom 缓震配置上方叠加内嵌式 React 泡绵中底。后跟 Air Zoom 缓震配置提供出众回弹的缓震性能。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众回弹，奋力出击

内嵌式全掌型 React 泡绵搭配全掌型 Air Zoom 缓震配置，叠加于后跟 Air Zoom 缓震配置之上，塑就出色缓震性能，助你创造运球空间和投篮机会。

创意满满，尽在掌控

塑形分层轻盈鞋底，缔造非凡抓地力，同时有助缩短触地时间，让一切尽在掌控。该鞋款专为擅于创造空间进攻得分的球员打造，亦可助力在防守时压制对手，提高防守强度。

舒适脚感，轻松制胜

贴地设计结合经加固处理的轻盈网眼布，缔造舒适包覆感和出色的侧向稳定性。柔软衬垫，让你在追求速度的同时，舒适感和掌控力兼得。