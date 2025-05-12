 

Nike G.T. Hustle 3 EP

男/女实战篮球鞋

¥949¥1,49936% 折让

Nike G.T. Hustle 3 EP 男/女篮球鞋，助你在关键时刻发挥上佳表现。双层 Air Zoom 缓震配置铸就强劲回弹脚感，在比赛过程中助你强势突破，轻松击败对手，在比赛中保持充沛活力。未来由你主宰。当然是你，当仁不让！耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白金色/白色/浅柠檬黄/冰川蓝
  • 款式： FV5952-004

Nike G.T. Hustle 3 EP

¥949¥1,49936% 折让

Nike G.T. Hustle 3 EP 男/女篮球鞋，助你在关键时刻发挥上佳表现。双层 Air Zoom 缓震配置铸就强劲回弹脚感，在比赛过程中助你强势突破，轻松击败对手，在比赛中保持充沛活力。未来由你主宰。当然是你，当仁不让！耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，可提供出色的能量回馈，缔造出众迈步体验。回弹缓震性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你充分感受到 Air Zoom 缓震配置的回弹。

出色缓震

足底缓震配置，带来舒适比赛体验。前掌 Air Zoom 缓震配置结合厚实回弹的柔软泡绵，缔造舒适脚感，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。橡胶外底搭配匠心抓地设计，在比赛进入白热化之际，助你犀利突破。

G.T. Hustle 3 焕新设计

前足部位添加大号 Air Zoom 缓震配置，结合 Air Zoom 缓震配置，提供非凡能量回馈。

舒适贴合

放射状纹路融入针织鞋面，缔造轻盈包覆效果，助力自如畅动。Flywire 飞线，让你系上鞋带即可畅享稳固脚感。

产品细节

  • 显示颜色： 白金色/白色/浅柠檬黄/冰川蓝
  • 款式： FV5952-004

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