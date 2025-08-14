Nike G.T. Hustle 3 EP
男/女实战篮球鞋
10% 折让
Nike G.T. Hustle 3 EP 男/女篮球鞋，助你在关键时刻发挥上佳表现。双层 Air Zoom 缓震配置铸就强劲回弹脚感，在比赛过程中助你强势突破，轻松击败对手，在比赛中保持充沛活力。未来由你主宰。当然是你，当仁不让！耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 狼灰/透明粉/浅银灰/漂白宝石绿
- 款式： FV5952-006
Nike G.T. Hustle 3 EP
出众回弹
该鞋款采用出众回弹设计，可提供出色的能量回馈，缔造出众迈步体验。回弹缓震性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你充分感受到 Air Zoom 缓震配置的回弹。
出色缓震
足底缓震配置，带来舒适比赛体验。前掌 Air Zoom 缓震配置结合厚实回弹的柔软泡绵，缔造舒适脚感，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。
强劲抓地
足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。橡胶外底搭配匠心抓地设计，在比赛进入白热化之际，助你犀利突破。
G.T. Hustle 3 焕新设计
前足部位添加大号 Air Zoom 缓震配置，结合 Air Zoom 缓震配置，提供非凡能量回馈。
舒适贴合
放射状纹路融入针织鞋面，缔造轻盈包覆效果，助力自如畅动。Flywire 飞线，让你系上鞋带即可畅享稳固脚感。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
