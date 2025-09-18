Nike G.T. Hustle 3 "Victor Wembanyama" EP

¥1,439 ¥1,599 10% 折让

“外星人”是存在的。Wemby（维克托·文班亚马）就是。他出色不凡的控球表现，让我们不得不认为，他是篮球界的“外星人”。这款特别版 Nike G.T. Hustle 3 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋搭载双层 Air Zoom 缓震配置，巧搭刺绣图案和 Wemby 的外星人标志，助你所向披靡，碾压对手。鞋面装饰饰有 Wemby 的座右铭“Be Unique”（尽展独特，自成一格），体现他非同寻常的个性。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

优质设计

该鞋款采用别致刺绣，塑就出众质感，彰显太空风范。

出众回弹

该鞋款采用出众回弹设计，可提供出色的能量回馈，缔造出众迈步体验。回弹缓震性能带来弹力充沛的迈步体验，助你在比赛中游刃有余。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你充分感受到 Air Zoom 缓震配置的回弹。

出色缓震

足底缓震配置，带来舒适比赛体验。前掌 Air Zoom 缓震配置结合厚实回弹的柔软泡绵，缔造舒适脚感，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。

强劲抓地

足底出色抓地设计，助你瞬息急停，随意变速，轻松摆脱对手，驰骋赛场。橡胶外底搭配匠心抓地设计，在比赛进入白热化之际，助你犀利突破。

G.T. Hustle 3 焕新设计

前足部位添加大号 Air Zoom 缓震配置，结合 Air Zoom 缓震配置，提供非凡能量回馈。