Nike G.T. Hustle 3 "Victor Wembanyama" EP

¥1,499

球到即出手，维克托·文班亚马从不迟疑。这款 Nike G.T. Hustle 3 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋的设计灵感源自维克托挚爱的科幻角色，即《星球大战》中“先开枪”的 Han Solo。 足底缓震配置，帮助维克托保持出色状态，在对决中稳占上风。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

强劲抓地 橡胶外底搭配匠心抓地底纹，在比赛进入白热化之际，助你犀利突破。 舒适贴合 放射状纹路融入织物鞋面，缔造轻盈包覆效果，助力自如畅动。 Flywire 飞线，让你系上鞋带即可畅享稳固脚感。

产品细节 显示颜色： 仙人掌绿/霜绿/日晷黄/和谐蓝

款式： IF2521-300