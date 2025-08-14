Nike G.T. Hustle 3 "Victor Wembanyama" EP

¥1,129 ¥1,499 24% 折让

维克托·文班亚马一旦获得空位机会，命中几乎十拿九稳。这款 Nike G.T. Hustle 3 "Victor Wembanyama" EP 文班亚马男/女篮球鞋的设计灵感源自维克托挚爱的科幻角色。双层 Air Zoom 缓震配置，助你保持出色状态，在对决中稳占上风；鞋舌饰有维克托的座右铭，助你在球场内外展现自我本色。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

出众回弹 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，让你充分感受到 Air Zoom 缓震配置的回弹。 出色缓震 前掌 Air Zoom 缓震配置结合厚实回弹的柔软泡绵，缔造舒适脚感，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡体验。 强劲抓地 橡胶外底搭配匠心抓地底纹，在比赛进入白热化之际，助你犀利突破。 G.T. Hustle 3 焕新设计 前足部位添加大号 Air Zoom 缓震配置，结合 Air Zoom 缓震配置，提供非凡能量回馈。 舒适贴合 放射状纹路融入织物鞋面，缔造轻盈包覆效果，助力自如畅动。Flywire 飞线，让你系上鞋带即可畅享稳固脚感。