G.T. Hustle Academy EP
男/女篮球鞋
47% 折让
售罄：
此配色当前无货
G.T. Hustle Academy EP 男/女篮球鞋助你发挥迅疾表现，从容应战。Flyknit 飞织鞋面搭配中底回弹泡绵，让你在球场上洋溢清新活力。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 浅粉色/白色/浅银灰/褐灰
- 款式： FJ7808-601
出众脚感
Flyknit 飞织鞋面，轻盈透气。加垫鞋口为脚踝部位营造稳固感受。
回弹缓震
鞋款搭载柔软回弹泡绵，塑就顺畅过渡体验，助你舒适迈步。
强劲抓地
橡胶外底缔造可靠抓地力。
回弹适宜
中底泡绵，带来舒适回弹效果。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
