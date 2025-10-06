 
G.T. Hustle Academy EP 男/女篮球鞋 - 浅粉色/白色/浅银灰/褐灰

G.T. Hustle Academy EP

男/女篮球鞋

售罄：

此配色当前无货

G.T. Hustle Academy EP 男/女篮球鞋助你发挥迅疾表现，从容应战。Flyknit 飞织鞋面搭配中底回弹泡绵，让你在球场上洋溢清新活力。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 浅粉色/白色/浅银灰/褐灰
  • 款式： FJ7808-601

出众脚感

Flyknit 飞织鞋面，轻盈透气。加垫鞋口为脚踝部位营造稳固感受。

回弹缓震

鞋款搭载柔软回弹泡绵，塑就顺畅过渡体验，助你舒适迈步。

强劲抓地

橡胶外底缔造可靠抓地力。

回弹适宜

中底泡绵，带来舒适回弹效果。

产品细节

