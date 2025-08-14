Nike G.T. Jump Academy EP
男子篮球鞋
10% 折让
Nike G.T. Jump Academy EP 男子篮球鞋采用匠心支撑设计，令你在腾跃暴扣后着地时感受出色缓震效果。鞋款搭载柔软泡绵，结合弧形后跟设计，助你在不同球场自信起跳，从容落地。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 烟灰/暗烟灰/荧光黄/白色
- 款式： HF1804-004
其他细节
- 中底搭载柔软泡绵，助你在起跳后舒适着地
- 匠心鞋口，可在高高跳起和频繁弹跳时提供出色包覆和有力支撑
- 弧形后跟设计，有助在腾跃后缓震着地
- 外底橡胶向上延伸至前足外侧，带来出众稳定性和耐穿性
- 纹理鞋面采用牢固的结构化设计，同时柔软透气
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
