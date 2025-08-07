 
Nike G.T. Jump Academy EP 男子篮球鞋 - 白色/黑/金属色

Nike G.T. Jump Academy EP

男子篮球鞋

25% 折让

Nike G.T. Jump Academy EP 男子篮球鞋采用匠心支撑设计，令你在腾跃暴扣后着地时感受出色缓震效果。鞋款搭载柔软泡绵，结合弧形后跟设计，助你在不同球场自信起跳，从容落地。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 白色/黑/金属色
  • 款式： IH0635-170

Nike G.T. Jump Academy EP

25% 折让

Nike G.T. Jump Academy EP 男子篮球鞋采用匠心支撑设计，令你在腾跃暴扣后着地时感受出色缓震效果。鞋款搭载柔软泡绵，结合弧形后跟设计，助你在不同球场自信起跳，从容落地。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

其他细节

  • 中底搭载柔软泡绵，助你在起跳后舒适着地
  • 匠心鞋口，可在高高跳起和频繁弹跳时提供出色包覆和有力支撑
  • 弧形后跟设计，有助在腾跃后缓震着地
  • 外底橡胶向上延伸至前足外侧，带来出众稳定性和耐穿性
  • 纹理鞋面采用牢固的结构化设计，同时柔软透气

产品细节

  • 显示颜色： 白色/黑/金属色
  • 款式： IH0635-170

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。