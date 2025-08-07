Nike G.T. Jump Academy EP 男子篮球鞋采用匠心支撑设计，令你在腾跃暴扣后着地时感受出色缓震效果。鞋款搭载柔软泡绵，结合弧形后跟设计，助你在不同球场自信起跳，从容落地。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

