Nike
Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装
24% 折让
穿上 Nike Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装，为孩子搭出网球风造型。针织棉料上衣，兼具翻领T恤的外观和T恤的舒适感受。配套裤裙采用弹性针织面料和侧边褶裥拼接，助力舒适畅动；搭配内置衬裤，提供出色包覆效果，让孩子尽情开玩。游戏，比赛，冲冲冲！
- 显示颜色： 回声粉
- 款式： IB8452-622
Nike
24% 折让
穿上 Nike Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装，为孩子搭出网球风造型。针织棉料上衣，兼具翻领T恤的外观和T恤的舒适感受。配套裤裙采用弹性针织面料和侧边褶裥拼接，助力舒适畅动；搭配内置衬裤，提供出色包覆效果，让孩子尽情开玩。游戏，比赛，冲冲冲！
其他细节
两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭
产品细节
- T恤：面布：100% 棉。裤裙：针织面布/内衬裤：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。梭织面布：100% 聚酯纤维
- T恤：可机洗。裤裙：手洗
- 显示颜色： 回声粉
- 款式： IB8452-622
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。