Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装

穿上 Nike Game, Swoosh, Match 幼童翻领T恤和裤裙套装，为孩子搭出网球风造型。针织棉料上衣，兼具翻领T恤的外观和T恤的舒适感受。配套裤裙采用弹性针织面料和侧边褶裥拼接，助力舒适畅动；搭配内置衬裤，提供出色包覆效果，让孩子尽情开玩。游戏，比赛，冲冲冲！


  • 显示颜色： 回声粉
  • 款式： IB8452-622

其他细节

两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭

产品细节

  • T恤：面布：100% 棉。裤裙：针织面布/内衬裤：79% 聚酯纤维/21% 氨纶。梭织面布：100% 聚酯纤维
  • T恤：可机洗。裤裙：手洗
