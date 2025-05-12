 

Nike Gamma Force

女子厚底运动鞋

¥429¥64933% 折让
Nike Gamma Force 女子厚底运动鞋 - 白色/空间蓝/椰奶色/暗队红
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Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。鞋口材料彰显复古运动风采，精致厚底塑就出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。


  • 显示颜色： 白色/空间蓝/椰奶色/暗队红
  • 款式： DX9176-115

Nike Gamma Force

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Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。鞋口材料彰显复古运动风采，精致厚底塑就出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合设计，塑就出色耐穿性和立体感，装点多种造型
  • 巧妙厚底设计，带来增高效果
  • Nike Grind 橡胶元素带有斑点纹理

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/空间蓝/椰奶色/暗队红
  • 款式： DX9176-115

Air Force 1

Air Force 1 作为篮球鞋佳选首次亮相于 1982 年，并在 90 年代开始崭露头角。经典的全白 AF1 呈现简约外观，无论在球场还是在街头均备受追崇。Air Force 1 从嘻哈文化中汲取灵感，推出各式特别联名款和不同配色版本，成为广受青睐的经典运动鞋。该基本款至今已经过 2000 余次迭代革新，对时尚、音乐和运动鞋文化均产生了巨大的影响。

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