Nike Gamma Force

¥479 ¥649 26% 折让

Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。鞋口材料彰显复古运动风采，精致厚底塑就出众外观。鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。

其他细节 皮革与合成材质组合设计，塑就出色耐穿性和立体感，装点多种造型

巧妙厚底设计，带来增高效果

Nike Grind 橡胶元素带有斑点纹理

产品细节 泡绵中底

橡胶外底

显示颜色： 白色/山峰白/铁灰/黑

款式： DX9176-100