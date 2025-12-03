 
Nike Gamma Force 女子运动鞋 - 黑/黑/白色

Nike Gamma Force

女子运动鞋

Nike Gamma Force 女子运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。 该鞋款根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。 鞋口材料彰显复古运动风采，精致厚底塑就出众外观。 鞋款采用球场风格设计，为你带来舒适穿着感受，成就专属经典。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： FQ6476-010

Nike Gamma Force

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面搭配叠层设计，打造经久立体造型
  • 巧妙厚底设计，带来增高效果
  • 外底采用部分 Nike Grind 材料

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
