Nike Gamma Force By You
专属定制女子运动鞋
¥799
Nike Gamma Force 运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。Nike Gamma Force By You 专属定制女子运动鞋根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。优质鞋面材料结合巧妙厚底设计，彰显不凡格调。 柔和的运动风配色，打造自然随性外观；耐克勾标志、后饰片及后跟金属定制选项则增添了恰到好处的闪耀魅力。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FV9525-900
Nike Gamma Force By You
¥799
Nike Gamma Force 运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。Nike Gamma Force By You 专属定制女子运动鞋根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。优质鞋面材料结合巧妙厚底设计，彰显不凡格调。 柔和的运动风配色，打造自然随性外观；耐克勾标志、后饰片及后跟金属定制选项则增添了恰到好处的闪耀魅力。
基本材料
优质皮革和翻毛皮可供选择，为鞋款打造出众外观和质感。
玩转缤纷色彩
可沿袭经典配色，亦可采用运动风配色，丰富配色可供选择， 总有一种适合你。
彰显个性
名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 每个鞋舌标签可添加至多 6 个字符，展现个性风采。
其他细节
- 皮革、翻毛皮和网眼布叠层设计，增强耐穿性和立体感
- 巧妙厚底设计，带来增高效果
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色/多色
- 款式： FV9525-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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