Nike Gamma Force By You

¥799

Nike Gamma Force 运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。Nike Gamma Force By You 专属定制女子运动鞋根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。优质鞋面材料结合巧妙厚底设计，彰显不凡格调。 柔和的运动风配色，打造自然随性外观；耐克勾标志、后饰片及后跟金属定制选项则增添了恰到好处的闪耀魅力。

基本材料 优质皮革和翻毛皮可供选择，为鞋款打造出众外观和质感。 玩转缤纷色彩 可沿袭经典配色，亦可采用运动风配色，丰富配色可供选择， 总有一种适合你。 彰显个性 名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 每个鞋舌标签可添加至多 6 个字符，展现个性风采。

其他细节 皮革、翻毛皮和网眼布叠层设计，增强耐穿性和立体感

巧妙厚底设计，带来增高效果