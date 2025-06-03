 

Nike Gamma Force By You

专属定制女子运动鞋

¥799

Nike Gamma Force 运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。Nike Gamma Force By You 专属定制女子运动鞋根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。优质鞋面材料结合巧妙厚底设计，彰显不凡格调。 柔和的运动风配色，打造自然随性外观；耐克勾标志、后饰片及后跟金属定制选项则增添了恰到好处的闪耀魅力。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： FV9525-900

Nike Gamma Force By You

¥799

Nike Gamma Force 运动鞋强势来袭，以丰富层次营造时尚立体感。Nike Gamma Force By You 专属定制女子运动鞋根植于传统篮球文化，兼具舒适脚感和百搭型格。优质鞋面材料结合巧妙厚底设计，彰显不凡格调。 柔和的运动风配色，打造自然随性外观；耐克勾标志、后饰片及后跟金属定制选项则增添了恰到好处的闪耀魅力。

基本材料

优质皮革和翻毛皮可供选择，为鞋款打造出众外观和质感。

玩转缤纷色彩

可沿袭经典配色，亦可采用运动风配色，丰富配色可供选择， 总有一种适合你。

彰显个性

名字首字母、 昵称、 或其他个人信息 每个鞋舌标签可添加至多 6 个字符，展现个性风采。

其他细节

  • 皮革、翻毛皮和网眼布叠层设计，增强耐穿性和立体感
  • 巧妙厚底设计，带来增高效果

Nike By You 细节

  • 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
  • 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
  • 显示颜色： 多色/多色/多色
  • 款式： FV9525-900

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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