Nike Gato
大童运动鞋
25% 折让
Nike Gato 大童运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。采用透气网眼布、耐穿皮革和回弹泡绵中底，在球场内外皆可助你轻松应战。
- 显示颜色： 幻影灰白/橡皮中褐/彗星蓝/冷杉绿
- 款式： IH4045-030
其他细节
- 鞋面采用天然皮革，营造舒适贴合感受，灵感源自足球战靴和滑板鞋
- 轻盈网眼布营造出色透气性
- 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果
- 天然橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 加固鞋头设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
