Nike Gato
男子运动鞋
15% 折让
早期室内足球鞋近期一直在寻求如何重新引领潮流。 漫长的等待终告结束，人气 Nike Gato 男子运动鞋现强势回归！ 利落版型搭配优质皮革和翻毛皮，打造分层外观，轻松百搭，塑就出众街头风范。
- 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ6019-001
其他细节
- 优质皮革鞋面，柔软出众且经久耐穿
- 泡绵中底，带来柔软舒适感受
- 天然橡胶外底，铸就出众抓地力，彰显复古魅力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
