 
Nike Gato 男子运动鞋 - 铝蓝/橡皮浅褐/象牙白/浅白紫色

Nike Gato

男子运动鞋

20% 折让

早期室内足球鞋近期一直在寻求如何重新引领潮流。 漫长的等待终告结束，人气 Nike Gato 男子运动鞋现强势回归！ 利落版型搭配优质皮革和翻毛皮，打造分层外观，轻松百搭，塑就出众街头风范。


  • 显示颜色： 铝蓝/橡皮浅褐/象牙白/浅白紫色
  • 款式： HQ6020-401

其他细节

  • 优质皮革鞋面，搭配网眼鞋舌，透气出众且经久耐穿
  • 泡绵中底，带来柔软舒适感受
  • 天然橡胶外底，铸就出众抓地力，彰显复古魅力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。