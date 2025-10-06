Nike Gato LV8
大童运动鞋
18% 折让
Nike Gato 运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。Nike Gato LV8 大童运动鞋采用透气网眼细节结合匠心覆面，塑就高雅外观，轻松百搭。回弹泡绵中底，助你轻松应战。
- 显示颜色： 煤黑/黑/黑/煤黑
- 款式： II7084-002
Nike Gato LV8
Nike Gato 运动鞋起初是一款备受喜爱的室内足球鞋，如今携传统风格强势回归。Nike Gato LV8 大童运动鞋采用透气网眼细节结合匠心覆面，塑就高雅外观，轻松百搭。回弹泡绵中底，助你轻松应战。
其他细节
- 鞋面采用合成材质，营造舒适贴合感受
- 轻盈网眼设计营造出色透气性
- 中底添加柔软泡绵，缔造回弹缓震效果
- 橡胶外底融入六边形底纹，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 加固鞋头设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
