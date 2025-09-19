 
Nike Gato LV8 男子运动鞋 - 金属银/白色/橡皮浅褐/金属银

Nike Gato LV8 男子运动鞋焕新打造备受喜爱的室内足球鞋，伴你自在炸街。该版鞋款采用合成材质结合金属色元素覆面，塑就高雅外观，轻松百搭。


  • 显示颜色： 金属银/白色/橡皮浅褐/金属银
  • 款式： IB3566-001

其他细节

  • 厚实泡绵中底，带来柔软舒适感受
  • 天然橡胶外底，铸就出众抓地力，彰显复古魅力

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。