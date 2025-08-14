 
Giannis Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球上衣 - 帆白/浅土褐

Giannis

Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球上衣

帆白/浅土褐
黑/煤黑

Giannis Dri-FIT 耐克字母哥男子速干篮球上衣采用无袖设计，灵感源自扬尼斯挚爱的赛前热身造型。该上衣质感顺滑且富有弹性，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你保持干爽，专注比赛，彰显 MVP 风范。


Giannis

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性针织面料随行而动，顺滑舒适

产品细节

  • “FREAK-ish hard work”（异于常人的努力）梭织标签
  • 72% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
