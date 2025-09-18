Giannis Freak 6
耐克字母哥大童实战篮球鞋
40% 折让
每个球场都需要英雄，需要一位像扬尼斯一样能够在别人看不到获胜希望时挺身而出，带领球队走向胜利的勇士。而英雄在开辟道路时，离不开战靴的助力。穿上 Giannis Freak 6 耐克字母哥大童篮球鞋，一探究竟。弹性泡绵，塑就回弹缓震性能，同时为关键部位打造出众灵活性，助你实现灵活转向和切入。
- 显示颜色： 仙人掌绿/亮深红/黑曜石色
- 款式： FQ7378-300
非凡舒适，柔韧灵活
足底搭载回弹缓震的泡绵，缔造回弹迈步体验，同时为你提供所需的柔韧灵活性，助你展现出众步法表现。
出色场地感知力
抓地底纹设计，在切入、高速移动或急停跳投越过防守球员时，塑就出色场地感知力和灵活性。
出众包覆
匠心覆面，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。鞋面采用柔软透气的织物与合成材质，营造轻盈穿着感受。
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
