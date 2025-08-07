Giannis Freak 6 EP
耐克字母哥男子实战篮球鞋
14% 折让
现代篮球赛场的位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。匠心外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 仙人掌绿/亮深红/黑曜石色
- 款式： FJ7807-300
Giannis Freak 6 EP
14% 折让
现代篮球赛场的位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。匠心外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
牢固抓地
抓地底纹设计符合扬尼斯的要求，助你和这位希腊怪才在疾速切入和驰骋时畅享出众场地感和灵活性。
出众包覆
内置包覆系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。
缓震回弹，出众脚感
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能，助力扭转赛局。
产品细节
- 显示颜色： 仙人掌绿/亮深红/黑曜石色
- 款式： FJ7807-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。