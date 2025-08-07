 
Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子实战篮球鞋 - 仙人掌绿/亮深红/黑曜石色

Giannis Freak 6 EP

耐克字母哥男子实战篮球鞋

14% 折让

现代篮球赛场的位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。匠心外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/亮深红/黑曜石色
  • 款式： FJ7807-300

牢固抓地

抓地底纹设计符合扬尼斯的要求，助你和这位希腊怪才在疾速切入和驰骋时畅享出众场地感和灵活性。

出众包覆

内置包覆系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。

缓震回弹，出众脚感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能，助力扭转赛局。

产品细节

