现代篮球赛场的各个位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。 为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。 匠心底纹外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。 Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

抓地底纹设计符合扬尼斯的要求，助你和这位希腊怪才在疾速切入和驰骋时畅享出众场地感和灵活性。

现代篮球赛场的各个位置不再明确分工，扬尼斯需要一款战靴来主宰赛局。 为此，我们精心打造了 Giannis Freak 6 EP 耐克字母哥男子篮球鞋的抓地底纹设计。 匠心底纹外底助力稳稳急停，全力以赴改变赛局。 Air Zoom 缓震配置，有助在比赛中保持充沛活力，成就个人佳绩。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。