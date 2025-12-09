Giannis Freak 7 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
20% 折让
对扬尼斯来说，能量至关重要。Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋采用柔软非凡的 Cushlon 3.0 泡绵中底，助力强势掌控全场，改变赛局。全掌型泡绵，缔造非凡舒适感受。非凡脚感设计，助力爆发能量和疾速，上场酣战，尽显“希腊怪兽”风范。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 荷兰橙/浅柠檬黄/黑/透明粉
- 款式： HF3451-800
Giannis Freak 7 EP
其他细节
- Cushlon 3.0 泡绵，塑就柔软脚感
- 模压覆面设计，在迅速移动时营造出众包覆效果
- 橡胶外底，缔造强劲抓地力
产品细节
