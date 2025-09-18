Giannis Freak 7 EP

¥719 ¥799 10% 折让

痴迷执着，奋发努力，坚持不懈。Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的签名球鞋，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

点燃比赛激情 扬尼斯一踏上球场，便宛如“战神”降临。该鞋款设计灵感源自扬尼斯在比赛中迸发的激情火花，以及他激励身边队友奋力拼搏、携手突破的蓬勃能量。 出众贴合 Cushlon 3.0 泡绵结合模压覆面设计，缔造出众的回弹缓震性能和稳固贴合表现，助你迅捷切入，撕裂防守，彰显扬尼斯怪杰风范。 强劲抓地 外底多向底纹支持施展欧洲步法，随身体动作灵活转向；抓地设计融入扬尼斯风格，助你轻松变速、掌控节奏。 自然流畅 匠心鞋款，助力实现自然流畅的球场表现，彰显扬尼斯风范。