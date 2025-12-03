 
Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋 - 荷兰橙/浅柠檬黄/黑/透明粉

Giannis Freak 7 EP

耐克字母哥男子篮球鞋

36% 折让

对扬尼斯来说，能量至关重要。Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋采用柔软非凡的 Cushlon 3.0 泡绵中底，助力强势掌控全场，改变赛局。全掌型泡绵，缔造非凡舒适感受。非凡脚感设计，助力爆发能量和疾速，上场酣战，尽显“希腊怪兽”风范。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 荷兰橙/浅柠檬黄/黑/透明粉
  • 款式： HF3451-800

Giannis Freak 7 EP

其他细节

  • Cushlon 3.0 泡绵，塑就柔软脚感
  • 模压覆面设计，在迅速移动时营造出众包覆效果
  • 橡胶外底，缔造强劲抓地力

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

