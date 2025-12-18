 
Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋 - 浅卡其/荧光黄/石膏色/洞穴石色

Giannis Freak 7 EP

耐克字母哥男子篮球鞋

25% 折让

痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的经典鞋款，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 浅卡其/荧光黄/石膏色/洞穴石色
  • 款式： II5251-200

Giannis Freak 7 EP

璀璨光辉

扬尼斯始终是聚光灯下那个耀眼的存在，时刻准备迎接高光时刻的到来。鞋款上专为高光时刻打造的特别设计，献给所有用汗水铸就辉煌的逐梦者。

出众贴合

Cushlon 3.0 泡绵结合模压覆面设计，缔造出众的回弹缓震性能和稳固贴合表现，助你迅捷切入，撕裂防守，彰显扬尼斯怪杰风范。

强劲抓地

外底多向底纹支持施展欧洲步法，随身体动作灵活转向；抓地设计融入扬尼斯风格，助你轻松变速、掌控节奏。

自然流畅

匠心鞋款，助力实现自然流畅的球场表现，彰显扬尼斯风范。

产品细节

