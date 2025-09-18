痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 PRM EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的签名球鞋，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

痴迷执着， 奋发努力， 坚持不懈。 Giannis Freak 7 PRM EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为习惯早起、永不言弃的球员打造，助你苦练球技，展现出色比赛表现。 由 Nike 携手扬尼斯焕新打造的签名球鞋，集轻盈回弹、强劲抓地和流畅设计三重匠心设计于一体，助力彰显精英球员风采。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。