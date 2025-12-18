扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋采用弹性泡绵中底，缔造出众回弹缓震性能，助你在球场上发挥出色表现。鞋面采用轻盈透气设计，在比赛升温之际帮助双足保持干爽。

后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。Giannis Immortality 4 耐克字母哥大童篮球鞋采用弹性泡绵中底，缔造出众回弹缓震性能，助你在球场上发挥出色表现。鞋面采用轻盈透气设计，在比赛升温之际帮助双足保持干爽。

该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。