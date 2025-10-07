Giannis Immortality 4
耐克字母哥幼童运动鞋
34% 折让
Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童运动鞋采用轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。弹性泡绵搭配多向抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外比赛。可调式固定带，帮助孩子轻松塑就稳固贴合感受，打造经典外观。
- 显示颜色： 白色/团队金/橡皮黄/水宝蓝
- 款式： IH7665-100
便于穿脱
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感。
流畅动作
后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
轻松迈步
多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。
酷爽非凡，助力应战
透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。刺绣标志，彰显出众风范。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
