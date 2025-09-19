 
Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童运动鞋 - 白色/团队金/橡皮黄/水宝蓝

白色/团队金/橡皮黄/水宝蓝
黑/狼灰/白色

Giannis Immortality 4 耐克字母哥幼童运动鞋采用轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。弹性泡绵搭配多向抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外比赛。可调式固定带，帮助孩子轻松塑就稳固贴合感受，打造经典外观。


便于穿脱

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感。

流畅动作

后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

轻松迈步

多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。

酷爽非凡，助力应战

透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。刺绣标志，彰显出众风范。

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
