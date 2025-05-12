Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse"

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在球场上，扬尼斯对胜利有着很大的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse" 耐克字母哥大童篮球鞋由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的 “希腊怪兽”。该鞋款的左脚鞋舌顶部饰有 Candy Funhouse 标志，搭配匠心泡绵，铸就强劲抓地力，助你在比赛中发挥上佳表现。

驾驭多种地面 多向抓地设计，铸就驾驭室内硬木球场所需的出色抓地力，亦可让你在户外场地自信控场。 灵活畅动，掌控自如 内置包覆系统与鞋带巧妙结合，塑就出众稳定性和锁定贴合感。 轻盈透气 织物鞋面，缔造出众透气性。 出众支撑 后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

其他细节 外底橡胶向上延伸，缔造出众耐穿性

鞋头区域加固设计，提供出众包覆，助你自如切入，灵活畅动