Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse"
耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋
¥279¥42934% 折让
在球场上，扬尼斯对胜利有着永不满足的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse" 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋无需系带，由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的扬尼斯。这款趣味鞋款的左脚鞋舌顶部饰有 Candy Funhouse 标志，搭配匠心泡绵缓震配置，铸就适合多种地面的非凡抓地力，助力轻松驾驭室内外球场。弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于小宝贝轻松穿上鞋款，尽情畅玩。
- 显示颜色： 发光黄/大学蓝/透明粉
- 款式： FZ6733-700
Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse"
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在球场上，扬尼斯对胜利有着永不满足的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse" 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋无需系带，由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的扬尼斯。这款趣味鞋款的左脚鞋舌顶部饰有 Candy Funhouse 标志，搭配匠心泡绵缓震配置，铸就适合多种地面的非凡抓地力，助力轻松驾驭室内外球场。弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于小宝贝轻松穿上鞋款，尽情畅玩。
便于穿脱
弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感。
流畅动作
后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
轻松迈步
多向抓地设计，赋予小宝贝们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。
酷爽非凡，助力应战
透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。耐克勾标志刺绣细节，让小宝贝在球场内外尽显个性魅力。
产品细节
- 弹性鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 发光黄/大学蓝/透明粉
- 款式： FZ6733-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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