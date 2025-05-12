Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse"

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在球场上，扬尼斯对胜利有着永不满足的渴望。在球场外，他对零食也有同样的渴望。Giannis Immortality 4 "Candy Funhouse" 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋无需系带，由 Nike 与 Candy Funhouse 联袂打造，旨在致敬爱吃甜食的扬尼斯。这款趣味鞋款的左脚鞋舌顶部饰有 Candy Funhouse 标志，搭配匠心泡绵缓震配置，铸就适合多种地面的非凡抓地力，助力轻松驾驭室内外球场。弹性鞋带和魔术贴粘扣式固定带，便于小宝贝轻松穿上鞋款，尽情畅玩。

便于穿脱

弹性鞋带搭配魔术贴粘扣式固定带和后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松穿脱，调节至合适的锁定贴合感。

流畅动作

后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

轻松迈步

多向抓地设计，赋予小宝贝们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。

酷爽非凡，助力应战

透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。耐克勾标志刺绣细节，让小宝贝在球场内外尽显个性魅力。