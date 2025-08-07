Giannis Immortality 4 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
30% 折让
Giannis Immortality 4 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为球技精湛、魅力非凡的球员设计。后跟形状简约利落且富有出众支撑力，结合匠心抓地底纹，助你全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 白色/白金色/黑
- 款式： FQ3681-100
Giannis Immortality 4 EP
别致后跟，有力支撑
后跟形状简约利落，鞋口采用加垫设计，在急停时提供出色支撑。
出众舒适度
抓地底纹设计符合扬尼斯的要求，助你和这位希腊怪才在疾速切入和驰骋时畅享出众场地感和灵活性。
灵活畅动，掌控自如
内置包覆系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
