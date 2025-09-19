 
Giannis Immortality 4 EP 耐克字母哥男子篮球鞋 - 狼灰/白金色/深藏青/金属银灰

Giannis Immortality 4 EP

耐克字母哥男子篮球鞋

10% 折让
狼灰/白金色/深藏青/金属银灰
白色/团队金/橡皮黄/水宝蓝

Giannis Immortality 4 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为球技精湛、魅力非凡的球员设计。后跟形状简约利落且支撑力出众，结合匠心抓地底纹，助你全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 狼灰/白金色/深藏青/金属银灰
  • 款式： FQ3681-008

Giannis Immortality 4 EP

10% 折让

Giannis Immortality 4 EP 耐克字母哥男子篮球鞋专为球技精湛、魅力非凡的球员设计。后跟形状简约利落且支撑力出众，结合匠心抓地底纹，助你全力以赴改变赛局。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

别致后跟，有力支撑

后跟形状简约利落，鞋口采用加垫设计，在急停时提供出色支撑。

出众舒适度

抓地底纹设计符合扬尼斯的要求，助你和这位希腊怪才在疾速切入和驰骋时畅享出众场地感和灵活性。

灵活畅动，掌控自如

内置包覆系统，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。

产品细节

  • 显示颜色： 狼灰/白金色/深藏青/金属银灰
  • 款式： FQ3681-008

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。