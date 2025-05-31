Giannis Immortality 4 SE
耐克字母哥大童篮球鞋
¥359¥52932% 折让
扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥大童篮球鞋中底采用匠心泡绵，缔造出众回弹缓震性能，让你在球场上发挥出色表现。鞋面采用轻盈透气设计，在比赛升温之际帮助双足保持干爽。
- 显示颜色： 白色/清透蓝/皇家蓝/浅柠檬黄
- 款式： HF1181-100
Giannis Immortality 4 SE
¥359¥52932% 折让
扭转赛局，可是扬尼斯·阿德托昆博的拿手好戏。Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥大童篮球鞋中底采用匠心泡绵，缔造出众回弹缓震性能，让你在球场上发挥出色表现。鞋面采用轻盈透气设计，在比赛升温之际帮助双足保持干爽。
驾驭多种地面
多向抓地设计，铸就驾驭室内硬木球场所需的出色抓地力，让你自信控场。
灵活畅动，掌控自如
内置包覆系统与鞋带巧妙结合，塑就出众稳定性和锁定贴合感。
轻盈透气
织物鞋面，塑就出众透气性。
出众支撑
后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
其他细节
- 外底橡胶向上延伸至鞋头，缔造出众耐穿性
- 鞋头区域加固设计，提供出众包覆，助你自如切入，灵活畅动
产品细节
- 经典鞋带
- 橡胶外底
- 显示颜色： 白色/清透蓝/皇家蓝/浅柠檬黄
- 款式： HF1181-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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