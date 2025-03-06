Giannis Immortality 4 SE

耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋

¥429

Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥幼童易穿脱运动鞋采用轻盈透气设计，无需系带，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。匠心弹性泡绵搭配强劲多向抓地设计，助力轻松驾驭室内比赛。鞋带和可调式固定带，帮助孩子们轻松塑就稳固贴合感受，打造专属经典外观。

  • 显示颜色： 白色/清透蓝/皇家蓝/浅柠檬黄
  • 款式： HF1182-100

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